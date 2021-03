Fondazione Gimbe: segnali di miglioramento per la diffusione del Covid ma 10 regioni ancora in sofferenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo la Fondazione indipendente Gimbe le misure restrittive sinora adottate, farebbero intravedere i "primi segnali di miglioramento anche se ieri si mostravano ancora dati alti tra i nuovi positivi ed un numero di decessi molto elevato. Dopo 4 settimane, però, la valutazione di Gimbe è che si inverte il trend e si riduce l' incremento percentuale dei nuovi casi". Nella settimana 17-23 marzo i contagi nuovi sono stati 150.033 rispetto ai 157.677 della precedente,pari -4,8%.Sale il peso su reparti e terapie intesive, "In 10 Regioni, tuttavia, la percentuale dei nuovi casi è ancora in crescita".Tutto questo emerge dal report e della fondazione Gimbe mentre si attende il monitoraggio di domani per conoscere nuovi colori,il Lazio sembra avviarsi verso l'arancione. Per le regioni in fondo alla lista delle vaccinazioni eseguite, il Commissario per l'emergenza, Figliuolo, ha previsto l'invio di una task-force. - (PRIMAPRESS)