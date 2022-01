Fondazione Gimbe: i boom di vaccini stabilizzano la curva dei ricoveri ospedalieri dei nuovi positivi sotto il 30%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Casi stabili, più decessi, boom vaccini Nei dati della Fondazione Gimbe,i nuovi casi Covid sono sostanzialmente stabili nell'ultima settimana (1.243.789 contro 1.207.689), mentre i decessi passano a 2.266 da 1.514 (+49%). Aumenta ancora, ma rallenta, il dato delle ospedalizzazioni:in 7 giorni +14% in reparto (29,8%) e +2,3% in Intensiva (a 17,8%). Sul versante vaccini, nel periodo 12-18 gennaio, crescono le prime dosi: in generale del 2,8% ma tra gli over50 del 28%, per l'obbligo da poco inserito. - (PRIMAPRESS)