Fondazione Antonio Emanuele Augurusa, oggi a Roma la presentazione del progetto "rigenerativo" di azioni sociali di comunità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà oggi 11 giugno (18,15), con la celebrazione eucaristica dedicata alla Festa del Sacro Cuore di Gesù nella Basilica di San Vitale e Compagni Martiri in Fovea di via Nazionale 194 in Roma, la conferenza di presentazione della Fondazione Antonio Emanuele Augurusa. La Fondazione è intitolata al dodicenne scomparso nel 1998 su un campetto di calcio della periferia calabrese privo di strutture di sicurezza. Da quella giovane vita spezzata è nato un progetto di solidarietà sotto il motto di “Charitas omnia vincit” ispirata al Popolorum Progressio di Papa Paolo VI ma è sopratutto un impegno morale a costruire un modello rigenerativo a sviluppare modelli di azioni sociali ed economiche più sostenibili ed inclusive.

Al termine della Santa Messa, presieduta dal mons. Patrick Descourtieux, Capo Ufficio della Congregazione per la Dottrina della Fede, e da Don Elio Lops, parroco della Basilica di San Vitale, sede istituzionale scelta dalla Fondazione, avranno luogo le relazioni previste dal programma. A prendere la parola, saranno il promotore e presidente della Fondazione, Francesco Augurusa, e il consigliere Renato Loiero, Presidente del Board of Trustees, l’ingegnere Francesco Saverio Emmanuele Profiti, componente del Board of Trustees, che daranno conto della visione e delle prospettive operative della Fondazione rispetto all’Agenda 2030. Seguiranno gli interventi dell’archeologa Enza Zappone e di Maurizio Misasi, Presidente della Fondazione Riccardo Misasi – Ereditare la terra, in merito al ruolo storico della Basilica, e infine di Paolo Fusaro, Direttore generale Mieci Spa, e di Emanuele Miceli, amministratore delegato SIM Ingegneria, che illustreranno il progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’antica navata laterale della basilica, che sarà intitolata proprio ad Antonio Emanuele Augurusa, ed è attualmente allo studio con una partnership tra la Fondazione e Mieci. - (PRIMAPRESS)