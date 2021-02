Foibe: oggi il Giorno del Ricordo per non dimenticare la “pulizia etnica” del regime comunista di Tito

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le foibe sono state una cosa "terribile", una forma di "pulizia etnica". Lo pensa lo storico Giordano Bruno Guerri in occasione del Giorno del Ricordo che oggi 10 febbraio ne rinnova la memoria. I massacri furono un atto pianificato e attuato dal regime comunista di Tito durante la Seconda Guerra Mondiale. "Ci tocca particolarmente perché riguardava italiani in quanto italiani. Un fatto occultato per motivi politici, ma era una questione etnica pura. Le vittime non c'entravano nulla, non erano oppositori", ha aggiunto Bruno Guerri. - (PRIMAPRESS)