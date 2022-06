Foggia, uomo ucciso da pitbull: aperto fascicolo sui cani liberi e senza museruola

(PRIMAPRESS) - FOGGIA - È stato aperto un fascicolo sulla morte del 66enne senza fissa dimora originario dell'Est Europa, che ieri è stato ucciso da due cani pit Bull nelle campagne di Cerignola. Il proprietario dei due cani, un polacco che abita nei dintorni, dovrà rispondere sul perchè i pit Bull erano liberi e senza la museruola prevista per legge. A chiamare i soccorsi ieri in serata, era stato un passante che aveva sentito le urla strazianti della vittima. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato il proprietario dei due cani,un polacco che abita in una vicina masseria, che cercava di allontanare i pit bull dalla vittima. - (PRIMAPRESS)