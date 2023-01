Foggia: una giovane coppia di africani muore per le esalazioni di un braciere nel quartiere ghetto di Mezzanone

(PRIMAPRESS) - FOGGIA - Due giovani migranti, un uomo e una donna africani non ancora identificati sono morti la scorsa notte in una baracca del cosiddetto 'ghetto' di Borgo Mezzanone (Foggia). Sarebbero rimasti intossicati nel sonno dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da un braciere usato per scaldarsi e tenuto accanto al letto. Altre due persone che dormivano nella stessa baracca sono rimaste leggermente intossicate.A dare l'allarme sono stati alcuni migranti presente nel grande insediamento,dove vivono in oltre 1.500. - (PRIMAPRESS)