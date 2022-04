Foggia: travolto un operaio in un cantiere sulla A14 all’altezza di San Severo

(PRIMAPRESS) - SAN SEVERO - Un operaio di 38 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, dove stava lavorando. L'incidente è av- venuto nella notte, tra San Severo e Foggia in direzione Bari. Il tratto, inizialmente chiuso al traffico per consentire i rilievi della Polizia, è stato riaperto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. - (PRIMAPRESS)