Foggia: GdF sequestra mascherine e visiere trasparenti non conformi per la protezione individuale. Sanzione di 48 mila euro per il negoziante

Foto di repertorio

(PRIMAPRESS) - FOGGIA - Sequestrate dalla Guardia di Finanza Provinciale di Foggia 26 mila mascherine e 500 visiere protettive presso un negozio di articoli per l’igiene.

L’accertamento dei finanzieri sulla merce ha riscontrato irregolarità dei prodotti che erano privi del contrassegno di verifica della conformità UE e di altre marcature nazionali. I prodotti presentati come dispositivi di protezione, dunque, sono stati ritenuti non sicuri per le protezioni dal contagio. Il titolare dell’attività commerciale, segnalato alla competente Autorità amministrativa, rischia sanzioni pecuniarie superiori ai 48 mila euro. - (PRIMAPRESS)