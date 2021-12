Foggia: arrestato il dg degli Ospedali Riuniti, Vitangelo Dattoli per turbativa d'asta nel servizio di elisoccorso

(PRIMAPRESS) - FOGGIA - Dopo la vicenda dell'inchiesta sul capolarato non ancora conclusa, a Foggia scoppia un nuovo caso: il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per turbativa d'asta e falso ideologico. Il dg si trova agli arresti domiciliari. Arrestate anche altre 5 persone, due dirigenti, uno dei Riuniti e l'altro della Asl di Foggia, due imprenditori e un faccendiere. L'inchiesta della Procura di Foggia riguarda due appalti da 36 milioni di euro per il servizio di elisoccorso ordinario e da 2,6 milioni di euro per il trasporto aereo di organi. - (PRIMAPRESS)