Fnsi: l’informazione chiede un nuovo patto contro il precariato nel lavoro

ROMA - Precariato nel mondo dell'informazione che oggi ha visto scendere in piazza in diverse città d'Italia per chiedere al governo gli interventi necessari a garantire la sopravvivenza di un settore essenziale per la democrazia. Lorusso: «Necessario un confronto per tornare a parlare di futuro». Giulietti: «Il presidente Draghi ci ascolti». Macelloni: «Il problema Inpgi si risolve solo nell'ambito di una riforma di sistema». Ai presidi anche Cgil, Cisl e Uil, parlamentari, amministratori locali. Consegnati al capo di Gabinetto del ministro Andrea Orlando e ai prefetti il documento con le rivendicazioni della categoria.