Florida: morto il dj Erik Morillo, l'autore delle musiche del cartoon "Madagascar". Cause da accertare

(PRIMAPRESS) - MIAMI (FLORIDA) - Il dj Erick Morillo, creatore di "I like to move it", colonna sonora del cartone animato "Madagascar" è stato trovato senza vita nella sua casa di Miami Beach, in Florida. Aveva 49 anni. Ancora da accertare le cause della morte. Era nato a New York, ma aveva trascorso parte della sua infanzia in Colombia. Era diventato famoso con lo pseudonimo di Reel 2 Real, che usò per creare la traccia "I like to move it" nel 1993. Morillo avrebbe dovuto comparire in tribunale venerdì perché accusato da una donna di violenza sessuale. - (PRIMAPRESS)