Fisco: sequestrati beni dalla GdF ad un italiano evasore totale residente nel Principato di Monaco

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - La GdF di Bologna ha eseguito un sequestro di beni mobili e immobili,disponibilità finanziarie e quote societarie, anche all'estero, per un valore totale di 30 mln di euro, appartenenti a un imprenditore, evasore totale,residente nel Principato di Monaco ma domiciliato in provincia di Pavia. Tra i beni sequestrati 11 immobili (tra cui 3 complessi immobiliari di pregio nel Pavese e una prestigiosa villa in Costa Azzurra), 38 autovetture (tra cui Bentley, Range Rover, Porsche e auto d'epoca) e 800 mila euro di liquidità. - (PRIMAPRESS)