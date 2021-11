Fisco: oggi gli incontri di Draghi con Forza Italia, Lega e Pd ma la strada è in salita

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'incontro di ieri sera tra una delegazione del M5S guidata da Conte ed il premier Draghi, questa mattina è la volta di Forza Italia, Lega e Pd. L'argomento su cui ruotano gli incontri è il fisco, punto chiave per l'approvazione della manovra economica che dovrà andare in aula nei prossimi 30 giorni per non mettere l'Italia in una situazione di esercizio provvisorio. Il cammino, però, è tutto in salita. Draghi, insieme al ministro dell'Economia Daniela Franco e dei Rapporti con il Parlamento D'Incà, dovra sentire tutti i partiti entro domani e per cui l'appuntamento a Palazzo chigi è con Ci, Italia Viva e Leu. Sempre ieri c'era stato l'incontro con i tre sindacati nazionali Cgil,Cisl e Uil ma non è emerso niente di buono. - (PRIMAPRESS)