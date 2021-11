Fisco: oggi alle 19 incontro Franco-Sindacati al Mef per misure a favore di lavoratori dipendenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono convocati per oggi 29 novembre, alle 19, i sindacati Cgil, Cisl e Uil presso il Ministero Economico Finanziario (MEF) per un tavolo con il ministro Daniele Franco sulla questione fisco che oggi vedrà impegnati anche i partiti politici. Landini (Cgil), Sbarra (Cisl) e Bombardieri (Uil), premono per un alleggerimento della pressione sul personale dipendente ma dall'altra parte Lega e M5S guardano ad un intervento per i lavoratori autonomi. La nuova ondata di contagi non promette niente di buono sopratutto per gli autonomi mentre l'Agenzia delle entrate non ha bloccato l'invio di cartelle esattoriali lasciando intravedere un corto circuito del sistema. - (PRIMAPRESS)