Firenze: scossa sismica di magnitudo 3.4 con epicentro nel Mugello. Nessun danno registrato

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Una scossa sismica di magnitudo pari a 3.4 si è verificata stamane a nord di Firenze. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto epicentro in prossimità di Borgo San Lorenzo, in Mugello, e ipocentro a 8 km di profondità. La scossa è stata avvertita nelle pro- vince di Firenze e Prato. La Sala di Protezione civile della Città metropo- litana di Firenze ha fatto sapere che "al momento non sono giunte segnalazioni di danni a persone o cose". - (PRIMAPRESS)