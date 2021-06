Firenze: scomparso un bambino di due anni nell’area del Mugello. Ricerche anche con elicotteri

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - È scomparso un bambino di meno di due anni nel territorio comunale di Palazzuolo sul Senio, nell'area del Mugello nella provincia di Firenze. Si tratta della zona di Campanara, a ottocento metri di quota ed è al confine con l'Emilia Romagna. Le ricerche sono scattate in mattinata dopo l'allarme dei genitori. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Con loro anche la protezione civile e il Soccorso Alpino. Il piano di ricerche viene coordinato dalla prefettura. Si cerca in tutte le direzioni, soprattutto nella boscaglia. Sul luogo delle ricerche anche il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Giampiero Moschetti. Partecipa alle ricerche anche un elicottero dei vigili del fuoco, il Drago di Bologna. In campo anche alcune unità cinofile. "Non lo abbiamo più trovato nel letto": questo avrebbero dichiarato i genitori ai carabinieri denunciando la scomparsa del bambino. La madre e il padre si sarebbero accorti della scomparsa del piccolo al mattino, quando la famiglia si è svegliata. Un'ipotesi è dunque che il piccolo si sia allontanato da solo. Il casolare in cui vive la famiglia è isolato e appunto circondato dalla vegetazione. - (PRIMAPRESS)