Firenze: operazione anti camorra della DDA. Arrestati 34 affiliati al Clan dei Casalesi

FIRENZE - Sono 34 le misure cautelari nell'ambito di una maxi-operazione antimafia del comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze e dello Scico, con il coordinamento della Dda di Firenze. L'accusa per loro è di legami con il clan camorristico campano dei "Casalesi". Operavano in Toscana con società edilizie e investivano nel settore immobiliare.I militari hanno sequestrato beni per oltre 8 mln di euro. L'Operazione nelle province di Firenze, Lucca, Pistoia, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Roma, Isernia e Caserta.