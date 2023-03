Firenze: incendio in un appartamento di Sesto Fiorentino. Due persone morte e una ferita

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Due persone sono morte e un'altra è rimasta gravemente ferita nell'incendio divampato in un appartamento, a Sesto Fiorentino. L'incendio è partito dal piano terra di una casa monofamiliare. Le due vittime, un uomo e una donna, erano al piano superiore. Un'altra donna, disabile, è stata soccorsa dai sanitari del 118. In corso di accertamento le cause del rogo. - (PRIMAPRESS)