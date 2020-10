Firenze: ieri sera guerriglia urbana in centro con scontri tra la polizia ed antagonisti di destra e sinistra

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Ancora una piazza che si infiamma per la discesa in campo degli antagonisti. Ieri sera la guerriglia urbana è arrivata nel centro di Firenze, dove alla protesta pacifica contro il Dpcm per le misure anti-Covid si è unita quella violenta degli antagonisti, di destra e sinistra. Molotov contro la polizia,che è stata costretta a caricare almeno in sei occasioni. Almeno una ventina i fermati,con alcuni agenti rimasti feriti. "Ci hanno fatto vivere una notte surreale, terribile e dolorosa. Non è così che si manifestano le proprie ragioni. Chi sfregia Firenze deve pagare per quello che ha fatto",ha twittato il sindaco Dario Nardella. - (PRIMAPRESS)