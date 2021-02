Firenze: arrestate 19 persone ritenute coinvolte negli scontri anti-Dpcm del 30 ottobre scorso

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Diciannove persone sono state arrestate perché ritenute coinvolte negli scontri del 30 ottobre scorso, a Firenze,contro le misure del Dpcm. Centinaia di persone si radunarono nelle strade del centro storico. Ne seguirono lanci di bottiglie e altri e oggetti contro i poliziotti. Negli scontri rimasero feriti 5 agenti, danneggiati 8 mezzi di polizia e lanciate 3 molotov in via dell'Albero. Il comune ha calcolato danni a beni pubblici per circa 30.000 euro. In totale sono 37 le persone denunciate. - (PRIMAPRESS)