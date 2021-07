Finanziamento illecito: Renzi indagato dalla Procura di Roma per un docufilm si Firenze

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'ex premier Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni con il 'manager dei Vip' Lucio Presta. Lo riporta un quotidiano anche se Renzi non avrebbe ancora ricevuto nessuna notifica. La procura di Roma avrebbe iscritto il leader di Iv nel registro degli indagati per un'inchiesta sui rapporti economici tra Renzi e l'agente Tv. Nodo del caso: bonifici di un docufilm su Firenze, finiti nel 2019 in una relazione sull'antiriciclaggio. Presta raggiunto da alcuni giornalisti ha dichiarato che tutte le operazioni sono state regolarmente fatturate. - (PRIMAPRESS)