Finale Prada Cup: Luna Rossa intasca uno dei match di giornata contro Ineos Uk e conserva i 4 punti in classifica

(PRIMAPRESS) - NEW ZELAND - Il match race di ieri notte, dopo la pausa alla sfida per la finale della Prada Cup tra Luna Rossa e gli inglesi di Ineos, non ha ritoccato il risultato. Il vantaggio di quattro lunghezze su Ineos UK rimane invariato anche dopo aver disputate sei delle tredici regate previste. Il punteggio è dunque di 5-1 in favore della barca italiana che nella notte appena trascorsa è riuscita a conquistare un altro punto concedendo agli inglesi, finora, solo la vittoria di bandiera. Questa la cronaca delle due regate di giornata. Prima regata con venti leggeri. Jimmy Spithill stringe Uk alla boa di partenza. Entrambi tagliano la partenza in anticipo e scatta una doppia penalità,. Al primo incrocio le barche sono di nuovo pericolosamente vicine. E i giudici intervengono, ritengono che la barca inglese abbia avuto un vantaggio. Nuova penalità che questa volta Sir Ben deve fare (prima si erano annullate). Deve lasciare agli italiani 50 metri di vantaggio, come prescrive il regolamento. Tanto basta per intascare un altro successo. Poi l’equipaggio italiano fa il resto, marca stretta gli inglesi. Virata su virata, strambata su strambata. Ogni lato del percorso (sono sei in totale) Luna Rossa guadagna e allunga sull’avversario confermando quello che si era già visto nelle prime 4 regate. - (PRIMAPRESS)