Filatelia: domani a Roma la presentazione del francobollo della "Serie Turistica" dedicata ai paesaggi

ROMA - Domani 30 giugno 2021, alle ore 9.30 in Piazza Augusto Imperatore, davanti al Mausoleo di Augusto in Roma, la Sindaca Virginia Raggi partecipa alla presentazione del francobollo dedicato a Roma per la serie tematica "Il patrimonio naturale e paesaggistico" Serie Turistica. All'iniziativa interverranno: Maria Bianca Farina Presidente Poste Italiane e Antonio Palma Presidente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Al termine, una rappresentanza del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma si esibirà in un estratto de "Il lago dei cigni".