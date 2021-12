Figliuolo (Commissario Covid): "Pronti a vaccinare tutta la platea di bimbi 5-11 anni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "I vaccini sono sufficienti per bimbi e siamo pronti a vaccinare tutta la platea" di bambini di 5-11 anni. Lo ha detto il Commissario per l'emergenza Figliuolo a cui è stato prorogato l'incarico nel CdM di ieri sera. La campagna vaccinale, secomdo il commissario, andrà spedita fino a Natale con una "media di 500 mila somministrazioni nei feriali e 300-350mila nei festivi". Sono previsti "team sanitari mobili "che porteranno le vaccinazioni nelle zone remote del Paese,casa per casa,in favore di anziani e fragili.Per i bambini, sottolinea il "ruolo sempre più importante" che giocano i pediatri". - (PRIMAPRESS)