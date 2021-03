Figlicidio: una donna di 41 anni ha ucciso la figlioletta di 2 anni e poi si è ferita. Ricoverata a Magenta in codice giallo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Una donna di 41 anni ha ucciso sua figlia, una bimba di 2 anni, la scorsa notte, nel Milanese. Lo hanno riferito i soccorritori del 118 che sono intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri Al momento non sono noti altri particolari. Dopo l'uccisione della piccola la donna si è autoinferta delle ferite, ma non gravi.E' stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Magenta (Milano) - (PRIMAPRESS)