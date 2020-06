Fiere: a margine del "Patto per l'Export", Aefi chiede la creazione di un fondo dedicato e la data certa per le riaperture

(PRIMAPRESS) - ROMA - A margine della cerimonia di firma del “Patto per l’Export” tenutasi quest’oggi alla Farnesina, è intervenuto il presidente dell’AEFI, l’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, Giovanni Laezza: “Attendiamo ora dal Governo una data certa per la ripartenza ed il sostegno alle Fiere attraverso un fondo strutturale. Ringraziamo - ha aggiunto Laezza - il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per aver coinvolto AEFI nella Cabina di Regia per l’Italia Internazionale e per aver ascoltato le nostre istanze includendo le fiere nei sei pilastri del Patto per l’Export. Una innegabile sensibilità nuova, dopo diversi anni di disattenzione verso il settore fieristico”. L’AEFI ha già fatto sapere in una nota che come associazione agevolerà la collaborazione tra i poli fieristici nazionali - anche attraverso l’organizzazione di “mini-fiere” di settore, di eventi di filiera all’estero per valorizzare i settori in forma integrata, e le possibili sinergie tra settori complementari, come tessile e moda, agroalimentare e turismo. Tuttavia le premesse tracciate con il “patto” di oggi non sono che l’inizio per un deciso colpo di timone del governo verso il sostegno del comparto fieristico con misure dedicate. “Aefi - si legge ancora nella nota dell’associazione di categoria - ha sottoposto al Governo, ai Ministeri competenti e al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, diverse richieste, fra le quali la creazione di un fondo economico, proposta che è stata sostenuta anche dall’azione congiunta dei governatori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Confidiamo, dunque, nell’incontro di oggi tra il ministro Gualtieri e il presidente della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome Bonaccini - che ringraziamo per essersi fatto portavoce di tutte le istanze del comparto - per arrivare finalmente a una soluzione condivisa sia sul fondo economico sia sul protocollo con le linee guida per una ripartenza in totale sicurezza messo a punto da AEFI. Confidiamo inoltre che venga fissata quanto prima una data certa per la riapertura delle fiere”. - (PRIMAPRESS)