Fiducia a Draghi: in un post su FB il si di Fico mentre sulla piattaforma Rousseau hanno votato in 100 mila

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente della Camera, Fico si spoglia della sua veste istituzionale e di ex costruttore di una maggioranza non trovata nelle forze di governo e spiega su Facebook perché il M5S deve sostenere il governo Draghi. "Il momento delicato che il Paese sta vivendo ci impone una riflessione seria e un'assunzione di responsabilità. Come ha spiegato in modo estremamente chiaro il presidente della Repubblica, non è pensabile in questo momento storico far precipitare il Paese verso le urne". Ha scritto Fico in un post. "Ci sono sul tavolo i 209 mld del Recovery Plan. Andare al voto significherebbe perdere questo appuntamento con la Storia".

Intanto sulla piattaforma Rousseau si sta votando per decidere se dare o meno l’appoggio a Mario Draghi. E Davide Casaleggio, che ha la delega alla gestione della piattaforma, informa che c’è stata la partecipazione di oltre 100 mila persone degli iscritti al M5S. Rispetto alle critiche mosse sul quesito sui cui si è svolta la votazione, Casaleggio chiarisce:"E' stato Vito Crimi,in qualità di capo politico a decidere in merito al quesito da porre" sul governo. "Sono contento della partecipazione di oltre 100 mila persone. E' un nuovo modello di partecipazione, un passo avanti verso la cittadinanza digitale",aggiunge. "Se vincesse il 'no', si dovrà stabilire se il voto del Movimento al governo sarà negativo o di astensione", spiega Casaleggio. - (PRIMAPRESS)