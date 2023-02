Festival Sanremo: domani uno speciale di Pardo a ‘Ti sembra normale?’ su Rai2

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà una puntata interamente dedicata al Festival di Sanremo, a pochi giorni dall’inizio della 73^ edizione, quella di “Ti sembra normale?”, il game show di Rai 2 condotto da Pierluigi Pardo, in onda sabato 4 febbraio alle 15.30 su Rai 2. In studio anche la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di EuroMedia Research, che realizza in esclusiva per il programma i sondaggi al centro della sfida. Concorrenti di giornata i Jalisse che dovranno cercare di prevedere cosa hanno risposto gli italiani a domande "sanremesi". In palio un montepremi di 40.000 euro in gettoni d’oro da donare in beneficienza. In collegamento, il produttore discografico ed esperto musicale Claudio Cecchetto. Interverrà anche il figlio Jody, protagonista del “Prima Festival” di quest’anno insieme ad Andrea Delogu e a Gli Autogol. E ci sarà spazio anche per gli ideatori del tormentone social del momento: il FantaSanremo.

In studio, otto personaggi che rappresentano “La pancia del Paese” che saranno al centro di alcune delle domande del gioco: Rossella Erra, l’opinionista tv; Lucio, attore e caratterista; i giornalisti sportivi Jolanda De Rienzo e Fabrizio Biasin; Franca Maria, pensionata indaffarata con mille passioni e impegni; Mario, l’artigiano, erede di una secolare azienda di ombrelli artigianali; Sabrina, la tutor che dà piccoli consigli di economia online grazie alla sua esperienza da trader; Gian Marco, il divulgatore che in ogni puntata testa l’umore degli italiani su uno dei sondaggi realizzati in studio. Infine, le interviste Vox Pop “Il paese reale”, realizzate sul territorio nazionale e le divertenti incursioni di personaggi più o meno famosi che in collegamento lanceranno alcune domande del gioco, mentre uno speciale contributo arriva dai repertori delle Teche Rai per richiamare alla memoria sketch memorabili della storia della Rai e del nostro Paese. - (PRIMAPRESS)