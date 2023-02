Festival Sanremo: Blanco indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento del ‘giardino di rose’

(PRIMAPRESS) - IMPERIA - Dopo la bufera in Rai sul mancato controllo dei vertici su alcuni 'colpi di testa' del Festival di Sanremo in fascia protetta, ora arriva anche un'indagine della Procura di Imperia per il cantante Blanco. L'artista è stato indagato con l’accusa di danneggiamento, per il fuori programma avvenuto alla prima serata del festival quando ha distrutto a calci il “giardino di rose” allestito sul palcoscenico del teatro Ariston. Blanco era stato invitato per presentare il nuovo singolo “L’Isole delle rose”, ma a un certo punto dell’esibizione, dopo la mezzanotte, ha cominciato a dare in escandescenze, sferrando calci alla composizione floreale. L'ipotesi di un gesto concordato (anche se in parte) con la direzione di Amadeus ha finito per aumentare la polemica in seno al CdA Rai che ha chiesto conto al Ceo Fuortes nel direttivo di ieri in Viale Mazzini. - (PRIMAPRESS)