Festival Letteratura di Viaggio a Roma: il racconto delle Isole Minori a Villa Celimontana

ROMA - Le Isole tra i luoghi protagonisti del Festival della Letteratura di Viaggio che toccherà due luoghi simbolo a Roma, la Casina di Raffaello a Villa Borghese e il Palazzetto Mattei di Villa Celimontana, sede della Società Geografica Italiana. Domani 9 settembre, è l'Isola di Procida, Capitale della Cultura 2022, a raccontarsi attraverso il talk di Valentina Fatinaccio e Francesco Del Deo. Poi sarà la volta di Santo Stefano e Ventotene che con Silvia Costa, Commissario Straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell'ex Carcere Borbonico dell'isola e Vincenzo durante di Invitalia si guarderà agli obiettivi di trasformazione di uno degli hotspot ambientali più interessanti del Mediterraneo. E infine gli scrittori Chiara Gamberale e Gavin Francis che racconteranno le isole minori come luoghi di suggestione per i romanzi e la letteratura.