Festival della Diplomazia: presentata oggi la XIII edizione alla Stampa Estera di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato oggi presso la Sala Stampa Estera di Roma, la XIII edizione del Festival della Diplomazia, il format come hanno ricordato il Segretario Generale, Giorgio Bartolomucci e il Presidente del Comitato Scientifico, Giampiero Massolo che tende ad unire privati con la pubblica amministrazione, Università, Istituti di Ricerca e rappresentanze diplomatiche per analizzare i cambiamenti nelle relazioni internazionali e attraverso gli occhi degli esperti cogliere le trasformazioni della geopolitica. Il tema di questa edizione come ha anticipato anche il presidente onorario, Aurelio Regina, è “Transition and Contradictions” che esplorerà temi di politica internazionale, attualità e cultura guardando le questioni su più punti di vista per uscire dal pensiero unico. Sono 5 gli asset individuati nel Festival. “Uno di questi - dice Regina - è quello della transizione ecologica che sarà centrale nei cambiamenti della geopolitica. E le contraddizioni, citate nel nostro tema portante di questa edizione, ne rivelano molte proprio sul tema dell’energia”.

Un ruolo importante, nel corso del Festival, sarà quello del Parlamento Europeo: “Non sempre le risposte, in onestà, sono state adeguate alla risposta ecologica - ha detto il rappresentante del Parlamento Europeo in Italia, Carlo Corazza - ma lo sforzo è di una visione unitaria dell’Unione Europea”. - (PRIMAPRESS)