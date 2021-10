Festival della Diplomazia: oggi nello Spazio Europa di Roma, il turismo inclusivo e di valore nel futuro dell'UE

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si tiene oggi un incontro nello Spazio Europa del Parlamento Europeo a Roma, nell'ambito dell'XI Festival della Diplomazia, sul tema "Nuovi Scenari per un turismo post-Covid, sostenibile, inclusivo, di valore". Parteciperanno il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, Carlo Corazza, Direttore del Parlamento Europeo in Italia, Tomas Kunstelj, Ambasciatore d'Austria in Italia, Jan Kickert, Ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia, Carmel Vassallo, Ambasciatore di Malta in Italia, Mario Zanetti, Direttore di Costa Crociere ed Edoardo Colombo, presidente di Turismo Italiae. L'inontro è moderato da Pasquale Alfieri, direttore Editorale di Primapress. - (PRIMAPRESS)