Festa della Repubblica, Pella (Anci): “L’apertura della parata dei sindaci, un segno di speranza”

"Una grande emozione tornare ad aprire, come sindaci, la parata del due giugno per la Festa della nostra Repubblica: insieme alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale, a sfilare subito dopo ANCI per la prima volta, e insieme alla Protezione Civile e a tutte le Forze Armate, vogliamo dare segno di speranza e ripartenza a tutti i cittadini del nostro Paese e trasmettere un messaggio forte di pace proveniente da tutti i territori. Uniti, nei valori di libertà e democrazia, dobbiamo impiegarci per garantire e costruire un futuro migliore e superare un presente caratterizzata da una gravissima crisi internazionale". Lo scrive in una nota il vicepresidente vicario dell'Anci, Roberto Pella in occasione della parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica ai Fori Imperiali di Roma.