Festa della Repubblica: al presidente del Sis 118 Balzanelli l'onorificenza di "Ufficiale al merito"

(PRIMAPRESS) - ROMA - il Presidente del SIS 118, Mario Balzanelli sarà tra le personalità insignite dell’onorificenza di “Ufficiale al merito della Repubblica” concesse dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con decreto del 27 dicembre 2019. La cerimonia di consegna da parte della Prefettura di Taranto si terrà nel capoluogo pugliese in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno. A Mario Balzanelli, Direttore del 118 di Taranto e Presidente Nazionale della Società Italiana Sistema 118, la seguente menzione: “alla luce della qualificata attività svolta dall’interessato nel delicato settore della Medicina di Urgenza ed Emergenza e dell’incarico di Presidente Nazionale SIS118”. “E’ questo un riconoscimento che voglio condividere con tutte le equipe del 118 – dichiara Mario Balzanelli - ben consapevole del ruolo fondamentale svolto sul territorio per la medicina d’urgenza e di soccorso. Un Sistema “salvavita tempo dipendente” perché è proprio il tempo d’intervento dalla chiamata d’assistenza che fa la differenza di questo servizio. Una consapevolezza - continua Balzanelli che appartiene ampiamente ai cittadini ma meno alla governance del paese. Questa è un’occasione per ringraziare profondamente il Presidente della Repubblica per il riconoscimento ma nel contempo vorrei che egli stesso potesse prendere a cuore le sorti del Sistema dell’Emergenza Nazionale che va riformato nel suo impianto e dotato di presìdi in linea con un paese che dovrà affrontare sfide importanti in ogni settore della sanità”. - (PRIMAPRESS)