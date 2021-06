Festa della musica di Roma: quartieri e condomini palchi per una notte per giovani musicisti

(PRIMAPRESS) - ROMA – Domani 21 giugno una intera giornata dedicata alla Festa della Musica di Roma. Verrà celebrata per l'intera giornata del 21 giugno, in più zone della città, anche con esibizioni degli appassionati che hanno risposto all’invito sul sito di Roma Culture. I gruppi musicali Potranno esibirsi fino alle ore 24 negli esercizi pubblici o nei propri spazi privati, a seguito di accordo con gli altri condomini. La Festa della Musica di Roma 2021 è promossa da Roma Culture, Dipartimento Attività Culturali, realizzata in collaborazione con SIAE, con il supporto di Zètema Progetto Cultura e aderisce alla Festa della Musica del Ministero della Cultura, Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica. - (PRIMAPRESS)