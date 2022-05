Festa della mamma: fiori e azalee per la ricerca ma ancora pochi figli. Nel 2021 la natalità al minimo storico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono i fiori il regalo più scelto per questa Festa della Mamma dell'8 maggio tra cui è presente anche l'Azalea dell'Airc, acquistabile in molte piazze italiane, contribuendo alla ricerca sui tumori.

Ma questa festa è anche l'occasione per ricordare che il nostro paese sta attraversando una crisi di maternità. Nel 2021 le nascite in Italia sono scese al minimo storico, con 399.400 bambini nati (-1.3% sul 2020), secondo l'Istat nel suo report sugli indicatori demografici, in cui evidenzia segnali di ripresa della natalità nella parte finale dell'anno. - (PRIMAPRESS)