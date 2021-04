Festa della Bandiera di San Giorgio. Chi sono i 10 ambasciatori di Genova nel Mondo

GianFrancesco Lupattelli, presidente Aces Europe

(PRIMAPRESS) - GENOVA - La città della Lanterna ha tenuto oggi la terza “Festa della Bandiera e di San Giorgio” istituita dal sindaco Marco Bucci. Mentre su tutta la città marinara sventola la croce rossa in campo bianco sui palazzi delle istituzioni ed i luoghi simbolo di Genova,

Il sindaco Marco Bucci, insieme al governatore della Liguria Giovanni Toti, hanno assegnato i riconoscimenti di Ambasciatori di Genova nel Mondo a personaggi di spicco che nelle loro diverse attività professionali rappresenteranno la città ligure nel mondo.

«La Festa della Bandiera è una celebrazione del nostro essere genovesi, dei nostri pregi e dei nostri difetti. Del fatto che abbiamo avuto tanti anni di storia e che ci attende un’altrettanto grande storia da costruire con le nostre forze, con la nostra caparbietà con il nostro lavorare senza fare troppo chiasso - dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci -. La bandiera di San Giorgio è un simbolo che ci rende uniti e orgogliosi e che simboleggia quello che vogliamo essere nel futuro».

«La Croce di San Giorgio, la bandiera di Genova, è certo simbolo della città, della Superba e della sua storia millenaria, ma anche di tutta la regione e della Repubblica che per secoli è stata una delle potenze del Mediterraneo e dell’Europa – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – È il simbolo di una storia fatta di ambizione, coraggio, imprenditorialità, viaggi, economia del mare. Di una tradizione, quella mercantile e portuale, che è anche una ricetta per il futuro, per la rinascita e la ripartenza a cui tutti noi stiamo lavorando, in primis nella lotta al Covid con la campagna vaccinale. E San Giorgio e la sua croce, non dimentichiamolo, sono anche simbolo di un’altra rinascita, per cui Genova e la Liguria sono diventati modello a livello nazionale e internazionale: quella del ponte che proprio di San Giorgio porta il nome».

Nel corso dell’evento sono stati nominati dodici nuovi “Ambasciatori di Genova nel Mondo” con collegamenti e contributi video dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti. In presenza sono intervenuti: l’ingegnere Roberto Carpaneto, l’imprenditore Riccardo Esposito, la campionessa di pattinaggio Paola Fraschini, l’operatore portuale Bruno Gazzo, il generale dell’Aeronautica Militare Salvatore Gagliano, la stella d’oro al merito sportivo e presidente di MSP Italia ed Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli, il docente universitario Rinaldo Marinoni e il manager Corrado Iorizzo. Collegati via zoom hanno assistito dall’estero alla cerimonia la gallerista d’arte Ursula Casamonti, l’esperta di marketing enogastronomico Gemma Louise Richardson, la manager Paola Moretto ed il food blogger Vittorio Viarengo. - (PRIMAPRESS)