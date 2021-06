Festa dell'Arma dei Carabinieri. Il messaggio del Presidente Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 5 giugno la Festa dell’Arma dei Carabinieri. Una ricorrenza che l’Arma ha deciso di far vivere in live sul proprio sito web e sui propri canali social. Tutte le inziative nel corso della giornata infatti saranno visibili sul portale dell’Arma, oltreché su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. La Festa dell’Arma si celebra il 5 giugno perché cade il giorno in cui la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima medaglia d’oro al valor militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale, cerimonia che si svolse, per l’appunto, il 5 giugno 1920. Ecco uno stralcio del messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha dedicato all'Arma: «Con professionalità e abnegazione l’Arma dei Carabinieri si è adoperata, attraverso tutte le sue articolazioni, per contrastare l’emergenza sanitaria che ha condizionato così significativamente la vita del Paese negli ultimi 15 mesi. Dalla vigilanza del rispetto delle misure per contenere la diffusione del virus, all’assistenza delle fasce più fragili della popolazione, dalla consegna di tablet agli studenti per la frequenza delle lezioni a distanza, alla creazione di centri per i tamponi e per la somministrazione dei vaccini, ai numerosi servizi finalizzati alla distribuzione dei sieri e dei dispositivi di protezione, i Carabinieri sono stati in prima linea. - (PRIMAPRESS)