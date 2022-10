Festa del Cinema: domani in programma il Concorso Progressive e il premio alla Carriera per James Ivory

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla Festa del Cinema di Roma Inizierà domani, venerdì 14 ottobre, il programma del Concorso Progressive Cinema, la nuova sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma: alle ore 18.30, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sarà presentato La cura di Francesco Patierno.

Il Concorso Progressive Cinema ospiterà alle ore 21 presso il Teatro Studio Gianni Borgna la proiezione di Sanctuary, nuovo romantic thriller di Zachary Wigon, che ha già lavorato sugli inganni, i trucchi e i buchi neri dei rapporti uomo-donna in The Heart Machine. Alle ore 22 presso la Sala Sinopoli si terranno in anteprima le prime due puntate della serie Romulus II – La guerra per Roma (sezione Freestyle). Matteo Rovere guida ancora l’ideazione, la sceneggiatura e la regia (di alcuni episodi). Con lui alla regia di altri episodi Enrico Maria Artale, Michele Alhaique e Francesca Mazzoleni. Il Teatro Studio Gianni Borgna ospiterà alle ore 18, nella sezione Freestyle, la proiezione di Lynch/Ozdi Alexandre O. Philippe. Dopo gli apprezzatissimi film-saggio The People vs. George Lucas e 78/52 (sulla scena della doccia di Psycho), il regista indaga i legami tra Il mago di Oz (1943) di Victor Fleming e l’universo inquietante e fiabesco di David Lynch. A partire dalle ore 17.30, il MAXXI ospiterà le proiezioni di Enrico Cattaneo / Rumore bianco di Francesco Clerici e Ruggero Gabbai e Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza di Elisabetta Sgarbi: entrambe le proiezioni rientrano nel programma Freestyle.

La sezione Grand Public sarà inaugurata alle ore 21.30 presso la Sala Petrassi con la proiezione di Mrs. Harris Goes to Paris di Anthony Fabian. Due le Proiezioni Speciali in programma domani, venerdì 14 ottobre. Alle ore 16 la sala Petrassi ospiterà Kordon di Alice Tomassini che segue quattro donne ucraine, quattro volontarie, che fanno la spola tra il loro Paese e l’Ungheria, cercando di fare qualcosa per ridare speranza a un popolo sotto assedio.

Alle ore 22 al MAXXI avrà luogo la proiezione di Rules of War il nuovo film di Guido Hendrikx che porta gli spettatori in un Paese devastato dalla guerra, il Sudan, seguendo il delegato della Croce Rossa ed ex soldato Albert Schoneveld, in viaggio nelle zone di conflitto del mondo per insegnare ai soldati incalliti le regole della guerra giusta.

Per la sezione Best of 2022, si terranno due proiezioni. Alle ore 15.30 presso il Teatro Studio Gianni Borgna sarà presentato All That Breathes di Shaunak Sen. Alle ore 19 in Sala Sinopoli sarà la volta di Coupez! di Michel Hazanavicius che, nella sua vena parodistica e pop, fa un remake letterale di Zombie contro zombie, cult movie di di Ueda Shinichirodel 2018.

James Ivory, Premio alla Carriera della Festa del Cinema 2022, sarà protagonista di una masterclasscon il pubblico della Festa in cui ripercorrerà storia e tecniche del suo cinema. L’evento si terrà alle ore 16.30 presso la Sala Petrassi. Alle ore 15.30, Ivory sarà ospite della Casa del Cinema per presentare uno dei suoi grandi successi, Mr. & Mrs. Bridge: un matrimonio, il tempo che passa, i rimpianti strozzati in gola, in un monumento alla salda bellezza della coppia Newman-Woodward, omaggiata dalla Festa. L’incontro sarà moderato da Emanuela Martini. Alle ore 16, la Sala Sinopoli ospiterà il Paso Doble dal titolo “Stregati dal grande schermo”, che coinvolgerà due fra i maggiori scrittori e sceneggiatori italiani, Sandro Veronesi e Francesco Piccolo. L’incontro sarà moderato da Enrico Magrelli. - (PRIMAPRESS)