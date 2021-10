Festa del Cinema di Roma: si chiude la 16ª edizione con un video-blog delle star sul red carpet

(PRIMAPRESS) - ROMA - I filmati con tutti i più grandi nomi passati sul Red Carpet dell’Auditorium e dalle star ospiti della 16ª edizione della Festa del Cinema di Roma hanno chiuso l'evento con il bilancio di Laura Delli Colli e Antonio Monda che ne ha curato la direzione. Dopo i ringraziamenti di rito alla squadra tutta, “fino all’ultimo stagista”, e ai soggetti istituzionali, sponsor e partner, la Presidente della fondazione Cinema per Roma dà i numeri: “326 proiezioni, 66 film da 23 nazioni, proiettati in 36 sale cittadine”, oltre a quelle del Parco della Musica di Viale De Coubertin. La conferma del budget a disposizione di 4165000 euro, segue l’annuncio ufficiale del numero totale di biglietti venduti, 37231 e della percentuale di riempimento delle sale raggiunta. Un 89% che la Delli Colli considera un “risultato fortissimo rispetto a quello che potevamo aspettarci, visto il clima con cui ci siamo avvicinati alla Festa”. È Angelina Jolie a chiedere il festival presentando il suo prossimo film di supereroi della Marvel, Eternals una tragedia inaspettata obbliga gli Eterni a uscire dall'ombra e riunire le forze contro il più antico dei nemici dell'umanità. "Ma i veri supereroi sono chi si occupa di rifugiati", dice la Jolie in conferenza stampa.







