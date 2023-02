Ferrara: domani 21 febbraio un seminario al Comune celebra la Giornata del Braille. L'inaugurazione del busto a Louis Braille

(PRIMAPRESS) - FERRARA - Si celebra domani 21 febbraio la Giornata nazionale del Braille, il sistema di lettura e scrittura tattile in rilievo per non vedenti ed ipovedenti. Una giornata-tributo che avrà come tema: Codice Braille, Strumento attuale di conoscenza ed integrazione e che un po' in tutta Italia sarà celebrato per ricordare come da 200 anni questo codice sia stato lo strumento di inclusione quotidiana dei ciechi nel lavoro, nella cultura, nelle arti e nella società. A Ferrara, nella Sala Consiliare del Comune si terrà un seminario dedicato agli studenti e alle studentesse dell’Università di Ferrara e alla collettività, in occasione del quale sarà anche inaugurato il busto del suo inventore, Louis Braille, ad opera dello scultore Felice Tagliaferri.

La Giornata Nazionale del Braille è il momento col quale annualmente vengono promossi l’importanza e le molteplici applicazioni pratiche di questo alfabeto universalmente riconosciuto in tutto il mondo per scrivere, leggere e comunicare. Come ogni anno, attraverso le proprie strutture territoriali, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, rappresentante di oltre 2 milioni di disabili della vista, sarà protagonista di diverse iniziative sul territorio, realizzate insieme al Club Italiano del Braille, con lo scopo di far conoscere il Braille anche in contesti diversi da quelli relativi alla disabilità, per accrescere il numero degli operatori che lo insegnano e sensibilizzare le istituzioni sulle opportunità di integrazione e dialogo con le nuove tecnologie. - (PRIMAPRESS)