Ferimento reporter italiano in Ucraina. Farnesina: “sarà rimpatriato il freelance Mattia Sorbi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche se non riesce a comunicare per le difficoltà di collegamento in un'area di Kherson in Ucraina, la Farnesina ha assicurato che Mattia Sorbi, il reporter italiano freelance ferito a seguito di un conflitto a fuoco. Sorbi "E' curato, abbiamo notizie positive sullo stato di salute, ha poca copertura per comunicare ma dispone di un contatto libero. Stiamo lavorando per farlo rientrare, in sicurezza, in Italia appena possibile", riferiscono fonti del ministero degli Esteri. - (PRIMAPRESS)