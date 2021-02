Femminicidio Minervino: l'ex fidanzato di Sonia Di Maggio avrebbe confessato e indicato il luogo dove si è liberato dell'arma

(PRIMAPRESS) - LECCE - Il 39enne fermato per l'omicidio della 29enne riminese Sonia Di Maggio avrebbe ammesso le proprie responsabilità. L'uomo, ex fidanzato della vittima, è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Otranto. Uscito poco fa a bordo di un'auto con accanto poliziotti starebbe recandosi sul luogo dove ha detto di essersi disfatto dell'arma. Intanto nel commissariato sono giunti i genitori della ragazza uccisa. Il delitto è avvenuto in una frazione di Minervino di Lecce, nel Salento. - (PRIMAPRESS)