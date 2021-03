Femminicidio: è morta la donna che a Napoli era stata accoltellata dal marito. L'uomo si è costituito a Terni

(PRIMAPRESS) - TERNI - E' morta la donna accoltellata più volte dal marito e arrivata già in condizioni gravissime all'ospedale Cardarelli di Napoli.L'uomo, fuggito in auto,si è poi costituito presso la stazione dei carabinieri di Montegabbione (Terni), dove si trova attualmente. La donna,39 anni,è stata colpita all' alba in casa, nel quartiere San Carlo all'Arena. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di rianimarla. Ancora sconosciute le cause dell'aggressione. Sul fatto stanno indagando Carabinieri e Polizia. - (PRIMAPRESS)