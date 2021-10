Femminicidio: donna 49enne uccisa a martellate dall’ex fidanzato a Castagnato

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Una donna di 49 anni è stata uccisa a martellate dall'ex fidanzato che poi ha fatto chiamare i carabinieri che lo hanno arrestato. L'omicidio è accaduto a Castegnato, nel Bresciano. La vittima, Elena Casanova, aveva 49 anni. L'uomo, Ezio Galesi, 59 anni, l'ha aspettata per strada per colpirla a morte. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa. I due non stavano più insieme da un anno. La donna, operaia all'Iveco e madre di una ragazza di 17 anni, è morta nella sua auto che aveva appena parcheggiato. - (PRIMAPRESS)