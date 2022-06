Femminicidio a Roma: si è costituito il marito della donna uccisa ieri notte nel quartiere Trieste

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una donna di 72 anni è stata uccisa a colpi di pistola a Roma, in un appartamento in via Mascagni, quartiere Trieste. Il killer, che si è costituito, è il marito da cui si stava separando. L'uomo, ex funzionario di una compagnia assicuratrice, per motivi ancora da accertare e chiarire ha ucciso la moglie con un colpo di pistola poi,forse, dopo una notte intera passata con il suo corpo nell'appartamento ha deciso di raccontare tutto al suo avvocato che lo ha accompagnato in commissariato L'arma era detenuta legalmente. - (PRIMAPRESS)