Femminicidi: due episodi a Torino e Napoli segnano il disagio di una società

(PRIMAPRESS) - ROMA - Casi di femminicidio che si ripetono ormai senza sosta per un corto circuito sociale e relazionale. A Torino l'episodio di una studentessa 20enne di origini greche che è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Mauriziano di Torino, per le coltellate al torace, all'addome e al collo inferte dall'ex fidanzato. L'uomo, un 27enne di origini albanesi, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Nell'interlhand napoletano, invece, un'aggressione ieri sera in strada nel quartiere San Salvario A Miano (Napoli) un 40enne ha picchiato e tentato di strangolare la moglie di 37anni, scaraventando a terra anche la suocera che cercava di difendere la figlia. L'uomo è stato arrestato. - (PRIMAPRESS)