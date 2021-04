Fedriga (Conferenza Regioni): "Guardiamo a riaperture dal 26 aprile con regole da rispettare"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le Regioni spingono per riaprire. Al tavolo delle Regioni e delle Province autonome si rtroveranno ancora oggi i rappresentanti che hanno elaborato l'aggiornamento delle linee guida da presentare al governo. Si parla di allentamento delle chiusure dal 26 Aprile. Le aperture dovrebbero prevedere prima i ristoranti, poi le attività dello spettacolo e lo sport. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga ha spiegato: "La nostra è una posizione di grande responsabilità. Per combattere la pandemia le persone devono muoversi con le Istituzioni e le Istituzioni devono essere in sintonia con la gente. Non sono meglio regole rigide per farle rispettare e non divieti che nessuno rispetta più?" - (PRIMAPRESS)