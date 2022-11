Federazione Bocce: siglato accordo con ICS per la riqualificazione degli impianti con mutui light

(PRIMAPRESS) - ROMA - Siglato accordo tra Istituto Credito Sportivo e la Federazione Italiana di Bocce per favorire lo sviluppo della disciplina ed incentivare la riqualificazione degli impianti. Il documento è stato sottoscritto dal Presidente ICS Antonella Baldino e dal Presidente della Federazione Italiana di Bocce, Marco Giunio De Sanctis. In sinergia con la FIB, attraverso il “Mutuo Light” previsto dal rinnovo del Protocollo d’Intesa, si punta alla diffusione e al consolidamento dei valori di una disciplina pienamente inserita da più di un secolo nel tessuto sociale italiano. Con tale misura, la Federazione e i suoi associati potranno ricevere un finanziamento da 2 a 7 anni fino all’importo massimo di 60.000 euro per l’acquisto di nuova attrezzatura sportiva.

La FIB è portavoce di uno Sport capace di coinvolgere appassionati di tutte le età ed è per tale ragione che gli impianti dovrebbero essere accessibili a tutti. Per garantire la riqualificazione dei bocciodromi, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e i lavori di efficientamento energetico, sarà possibile per la Federazione e i suoi associati usufruire del prodotto ICS “Top of the Sport” che prevede la concessione di finanziamenti fino a un massimo di 6 milioni di euro con tasso completamente abbattuto.

Migliorare le strutture e le attrezzature significa migliorare la vita degli atleti e degli appassionati che ogni giorno si dilettano con le bocce. I bocciodromi, infatti, sono da sempre luoghi di incontro e socialità che la Convenzione firmata oggi intende preservare e rendere all’avanguardia. - (PRIMAPRESS)