Federalberghi: Bernabò Bocca riconfermato alla presidenza per la ripartenza e la svolta post-Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, è stato riconfermato alla guida della federazione degli albergatori con i suoi 27mila associati, ed ha aperto i lavori della 71a Assemblea nazionale, alla presenza del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, del vicepresidente Federalberghi Giuseppe Roscioli e di fronte ad una platea contingentata per via delle misure anti-Covid. "Questa elezione mi rinforza più delle altre. Essere considerato la figura di riferimento per tutti voi, nonostante i mesi bui che abbiamo trascorso e di fronte alle incognite che ci troveremo ancora davanti, è un segno di estrema fiducia. Sento la vostra vicinanza e ne vado fiero. Per me rappresenta il mordente più efficace per i prossimi passi che faremo insieme, uniti come sempre”. Così Bocca al termine dei lavori dell'Assemblea. - (PRIMAPRESS)